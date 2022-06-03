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1 час назад

Российские бренды обуви: 10 самых стильных и качественных производителей

Катя Кобышева

Вообще-то обувных марок в России достаточно много, но не все, когда покупают очередную пару, знают, что изготовили ее отечественные производители. Обувь российских производителей достаточно широко представлена в обувных магазинах и на маркетплейсах. «Рамблер» рассказывает, на какие обувные бренды стоит обратить внимание.

Российские бренды обуви: самые стильные производители
Фото: PxHerePxHere

Эконика

ekonika.ru

У бренда несколько линий: базовая Econica, премиальная Econica Premium и трендовая Portal. Кроме обуви, здесь можно купить и аксессуары. Производства расположены в Индии, Бразилии, Италии и Китае. Также «Эконика» довольно часто устраивает коллаборации с известными дизайнерами, в этих коллекциях можно найти уникальные пары. Кстати, в магазинах марки можно купить обувь еще одного известного российского бренда Ushatava.

Pazolini

pazolini.com

Российский бренд, пожалуй, с самой богатой историей. Он был основан Ильей Резником в далеком 1990 году. Раньше он назывался Carlo Pazolini, многие считали его итальянским и даже догадывались о том, что эту обувь создали российские дизайнеры. Фабрики расположены в Италии, Испании и Китае, чаще всего обувь производится из натуральной кожи и замши.

RALF RINGER

ralf.ru

Еще один бренд родом из девяностых. Марка вышла на рынок в 1996 году и быстро нашла своих поклонников. Тогда она называлась коротко — Ralf , но со временем производство росло и развивалось, и марку было решено переименовать. Сейчас обувь Ralf Ringer производится на трех российских фабриках, расположенных в Москве, Владимире и Зарайске.

Respect

respect-shoes.ru

Бренд предлагает самые разные виды обуви в классическом, спортивном и повседневном стиле. У этого бренда довольно широкая география, фабрики, где отшивается обувь, расположены в самых разных странах: России, Бразилии, Португалии, Италии, Испании, Турции, Румынии, Хорватии и Китае. Кстати, в магазинах Respect можно также найти обувь и других марок.

Zenden

zenden.ru

Этот бренд делает ставку на повседневные модели — туфли, кроссовки, ботильоны и многое другое. Компания существует с 1997 года, обувные фабрики, на которых шьют обувь бренда, разбросаны по всему миру — Китай, Россия, Сирия, Украина, Белоруссия.

T.Taccardi

kari.com

Названием бренда стал псевдоним итальянского дизайнера Эудженио Марраподи, который сотрудничает с компанией. Производство обуви находится в Китае. В ассортименте классическая повседневная обувь от туфель и босоножек до ботинок и сапог.

Tervolina

tervolina.ru

Первые магазины сети открылись в России в 1992 году, тогда здесь были представлены доступные марки обуви из Италии, Чехии и Венгрии. Но в 1998 году Tervolina запустила собственное производство. Обувь отшивается на фабрике в Тольятти. Бренд предлагает несколько линеек обуви: Casual, Smart, Comfort, Sport, Outdoor и другие.

Lalou

lalou.ru

Московский бренд специализируется на максимально трендовой обуви и самых горячих хитах: туфли Мэри Джейн, мюли, ботинки, массивные сандалии и всевозможные босоножки и лодочки на каблуках разной высоты и формы от шпилек до kitten heels.

duet.by.me

duetbyme.ru

Еще один московский бренд, которой специализируется на изготовлении на заказ по индивидуальным меркам. Среди готовых моделей можно найти базу и самые острые тренды — лоферы, туфли, балетки, ботинки из замши, кожи и текстиля.

Два мяча

dvamyacha.ru

На волне интереса ко всему советскому появился возрожденный бренд «Два мяча». Под этой маркой выпускают знаменитые кеды, которые, как говорят, носили Юрий Гагарин и Виктор Цой. Технологию производства сохранили, насколько могли, но материалы используются современные, а фабрика находится в Китае.

Как правильно выбирать обувь

  • Всегда берите свой размер. Для этого нужно измерить длину стопы. Встаньте на лист бумаги, обведите карандашом и измерьте расстояние между самыми удаленными точками. Это будет длина стельки. Обязательно сверьте эту длину с таблицей размеров, которую предлагает производитель. Во-первых, размеры могут отличаться, и туфли 37 размера одной марки могут быть больше или меньше туфель такого же размера другой марки. Во-вторых, вы можете сильно удивиться. Нередко бывает так, что люди просто не знают свой настоящий размер, но при этом думают, что найти удобную пару обуви невозможно. Иногда стоит взять пару большего размера и понять, что до этого момента вы зря мучились.
  • Надевайте обувь на обе ноги. А кроме того, пройдитесь по примерочной, чтобы понять подходят ли вам эти туфли. Если поторопитесь и не захотите переобуваться полностью, будьте готовы к сюрпризам. Возможно, обувь придется вернуть.
  • Покупайте вечером. Чаще всего к вечеру ноги отекают и становятся чуть больше, чем утром. Поэтому обувь с примеркой лучше покупать после трудового дня.

Как ухаживать за обувью

  1. Чистить. После прогулок, особенно в дождливую погоду, обувь нужно обязательно очищать от грязи. Кожаную обувь можно протирать влажной тряпочкой, а замшевую нужно чистить специальной щеткой с силиконовыми и металлическими щетинками, такие часто продаются на кассах в обувных магазинах.
  2. Убирать на хранение. Не держите в прихожей одновременно и зимнюю, и летнюю обувь. Все, что не по сезону, убирайте в коробки на верхние полки.
  3. Профилактика. Перед тем как убрать обувь на хранение, хорошо очистите ее от грязи, вымойте, высушите и хорошо смажьте кремом. Причем крем нужно выбирать по цвету обуви, если подходящий оттенок не нашелся, возьмите прозрачный. Сохранить правильную форму помогут специальные колодки, которые не дадут обуви скукожиться. Если колодок нет, возьмите бумагу, например, страницы из старых журналов и газет. Они также помогут удалить излишнюю влагу.
  4. Не ходить в одном и том же. Так часто любят делать мужчины. Но нужно пересилить себя. Так обувь будет дольше сохранять вид.
  5. Менять набойки. Если видите, что набойки на каблуках износились, несите туфли в мастерскую. Если подошва тонкая, то кроме набоек, попросите поставить вам профподметку. Некоторые производители делают подошву из кожи, такая обувь предназначена для помещений и по улицам гулять в ней не стоит, особенно в дождливую погоду.
  6. Использовать водоотталкивающие пропитки. Они подходят и для кожаной, и для замшевой обуви.
Мода,Илья Резник,Юрий Гагарин,Виктор Цой,
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