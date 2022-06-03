Российские бренды обуви: самые стильные производители

Вообще-то обувных марок в России достаточно много, но не все, когда покупают очередную пару, знают, что изготовили ее отечественные производители. Обувь российских производителей достаточно широко представлена в обувных магазинах и на маркетплейсах. «Рамблер» рассказывает, на какие обувные бренды стоит обратить внимание.

Фото: PxHere PxHere

Эконика

ekonika.ru

У бренда несколько линий: базовая Econica, премиальная Econica Premium и трендовая Portal. Кроме обуви, здесь можно купить и аксессуары. Производства расположены в Индии, Бразилии, Италии и Китае. Также «Эконика» довольно часто устраивает коллаборации с известными дизайнерами, в этих коллекциях можно найти уникальные пары. Кстати, в магазинах марки можно купить обувь еще одного известного российского бренда Ushatava.

Pazolini

pazolini.com

Российский бренд, пожалуй, с самой богатой историей. Он был основан Ильей Резником в далеком 1990 году. Раньше он назывался Carlo Pazolini, многие считали его итальянским и даже догадывались о том, что эту обувь создали российские дизайнеры. Фабрики расположены в Италии, Испании и Китае, чаще всего обувь производится из натуральной кожи и замши.

RALF RINGER

ralf.ru

Еще один бренд родом из девяностых. Марка вышла на рынок в 1996 году и быстро нашла своих поклонников. Тогда она называлась коротко — Ralf , но со временем производство росло и развивалось, и марку было решено переименовать. Сейчас обувь Ralf Ringer производится на трех российских фабриках, расположенных в Москве, Владимире и Зарайске.

Respect

respect-shoes.ru

Бренд предлагает самые разные виды обуви в классическом, спортивном и повседневном стиле. У этого бренда довольно широкая география, фабрики, где отшивается обувь, расположены в самых разных странах: России, Бразилии, Португалии, Италии, Испании, Турции, Румынии, Хорватии и Китае. Кстати, в магазинах Respect можно также найти обувь и других марок.

Zenden

zenden.ru

Этот бренд делает ставку на повседневные модели — туфли, кроссовки, ботильоны и многое другое. Компания существует с 1997 года, обувные фабрики, на которых шьют обувь бренда, разбросаны по всему миру — Китай, Россия, Сирия, Украина, Белоруссия.

T.Taccardi

kari.com

Названием бренда стал псевдоним итальянского дизайнера Эудженио Марраподи, который сотрудничает с компанией. Производство обуви находится в Китае. В ассортименте классическая повседневная обувь от туфель и босоножек до ботинок и сапог.

Tervolina

tervolina.ru

Первые магазины сети открылись в России в 1992 году, тогда здесь были представлены доступные марки обуви из Италии, Чехии и Венгрии. Но в 1998 году Tervolina запустила собственное производство. Обувь отшивается на фабрике в Тольятти. Бренд предлагает несколько линеек обуви: Casual, Smart, Comfort, Sport, Outdoor и другие.

Lalou

lalou.ru

Московский бренд специализируется на максимально трендовой обуви и самых горячих хитах: туфли Мэри Джейн, мюли, ботинки, массивные сандалии и всевозможные босоножки и лодочки на каблуках разной высоты и формы от шпилек до kitten heels.

duet.by.me

duetbyme.ru

Еще один московский бренд, которой специализируется на изготовлении на заказ по индивидуальным меркам. Среди готовых моделей можно найти базу и самые острые тренды — лоферы, туфли, балетки, ботинки из замши, кожи и текстиля.

Два мяча

dvamyacha.ru

На волне интереса ко всему советскому появился возрожденный бренд «Два мяча». Под этой маркой выпускают знаменитые кеды, которые, как говорят, носили Юрий Гагарин и Виктор Цой. Технологию производства сохранили, насколько могли, но материалы используются современные, а фабрика находится в Китае.

Как правильно выбирать обувь

Всегда берите свой размер. Для этого нужно измерить длину стопы. Встаньте на лист бумаги, обведите карандашом и измерьте расстояние между самыми удаленными точками. Это будет длина стельки. Обязательно сверьте эту длину с таблицей размеров, которую предлагает производитель. Во-первых, размеры могут отличаться, и туфли 37 размера одной марки могут быть больше или меньше туфель такого же размера другой марки. Во-вторых, вы можете сильно удивиться. Нередко бывает так, что люди просто не знают свой настоящий размер, но при этом думают, что найти удобную пару обуви невозможно. Иногда стоит взять пару большего размера и понять, что до этого момента вы зря мучились.

Надевайте обувь на обе ноги. А кроме того, пройдитесь по примерочной, чтобы понять подходят ли вам эти туфли. Если поторопитесь и не захотите переобуваться полностью, будьте готовы к сюрпризам. Возможно, обувь придется вернуть.

Покупайте вечером. Чаще всего к вечеру ноги отекают и становятся чуть больше, чем утром. Поэтому обувь с примеркой лучше покупать после трудового дня.

Как ухаживать за обувью