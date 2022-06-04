Где купить купальник для спорта и отдыха

Чтобы было удобно, стильно и долговечно.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Лето наступило не только календарное, но и фактическое. Устоявшаяся тёплая погода готовит нас к началу купального сезона. Главной вещью лета по праву считается купальник: в нём мы отдыхаем на пляже, у бассейна и во время активных уличных игр. Собрали главные формы и фасоны, на которые стоит обратить внимание.

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С длинным рукавом

Модели с длинным рукавом ввели в моду любители сёрфинга — они защищают руки от излишнего ультрафиолета и позволяют заниматься активными видами спорта, не отвлекаясь на одежду.

Сейчас можно найти множество моделей: слитные, раздельные, монокини или рашгарды, которые удовлетворят любой вкус. Сложно не согласиться с тем, что купальник с длинным рукавом смотрится очень стильно и сразу отсылает нас на побережье океана.

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Из фактурной ткани

Ещё в прошлом году купальники в рубчик стали хитом сезона — их выбирали как в слитных вариантах, так и в раздельных, они были спокойной расцветки и неистово яркие. В этом году тенденция продолжается.

Сегодня модели из фактурной ткани есть практически в каждом летнем лукбуке, однако одними из первых это знамя подняли и продолжают нести ребята из BELLE You.

Купальный комбинезон

Комбинезон — отличный вариант для тех, кто предпочитает самый активный отдых из всех возможных. Особенно такие модели нравятся любителям сапсёрфинга, вейкбординга и водных лыж.

Комбинезон не сковывает движений и позволяет чувствовать себя максимально свободным. Для удобства большинство моделей оснащают молниями, а сам материал призван бороться с ультрафиолетовым излучением. Комбинезон становится второй кожей, и вы не чувствуете никакого давления. Кроме того, смотрятся они очень аутентично.

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Акцет на детали

Пожалуй, лучшим способом выделиться из толпы у общественного бассейна этим летом станут яркие детали на вашем купальнике. Дизайнеры предлагают обратить внимание на перфорацию и модели монокини.

Актуальными всё ещё остаются варианты с плетением или шнуровкой на талии.

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Со спортивным топом

Одна из самых удобных вариаций купальника для любого типа фигуры — плавки и спортивный топ. Модель может стать многозадачной — в ней можно купаться, а можно выйти на обед или на прогулку, дополнив топ шортами или юбкой.

Выбирайте модель на свой вкус — на тонких бретелях или на толстых, монохромную или яркую и декорированную. Большинство раздельных купальников сегодня можно купить отдельными частями, поэтому можно смело комбинировать верх и низ различных цветов и даже фактур.