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2 часа назад

Стилист предсказала возвращение моды 2000-х

Мослента

Кроп-топы и джинсы с низкой посадкой вновь станут актуальны в нынешнем сезоне. О возращении моды 2000-х «Мосленте» рассказала сопровождающий клиентов во время шопинга в России и за рубежом персональный стилист и блогер Зина Энгель.

Стилист предсказала возвращение моды 2000-х
Фото: МослентаМослента

«Кажется это было как вчера: кроп-топы, джинсы на низкой посадке, велюровые костюмы и невероятный розовый цвет. 2000-е возвращаются этим летом не только на подиумы, но и на улицы городов всего мира», — сказала эксперт.

Она посоветовала выбирать такую одежду по фигуре, чтобы выглядеть действительно стильно.

Мода,
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