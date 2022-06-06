Стилист предсказала возвращение моды 2000-х

Кроп-топы и джинсы с низкой посадкой вновь станут актуальны в нынешнем сезоне. О возращении моды 2000-х «Мосленте» рассказала сопровождающий клиентов во время шопинга в России и за рубежом персональный стилист и блогер Зина Энгель.
«Кажется это было как вчера: кроп-топы, джинсы на низкой посадке, велюровые костюмы и невероятный розовый цвет. 2000-е возвращаются этим летом не только на подиумы, но и на улицы городов всего мира», — сказала эксперт.
Она посоветовала выбирать такую одежду по фигуре, чтобы выглядеть действительно стильно.