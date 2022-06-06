Одобрено стилистом: 10 ультрамодных и нужных покупок на лето

Сезон летних веранд, айс-кофе и голых ног можно считать открытым, хотя мы надеялись, что он наступит раньше. Что ж, самое время отправиться на шопинг, который вполне может стать эффективным лекарством от хандры. Перед тем, как заняться модной охотой, не забудьте разобрать гардероб и составить список покупок. Облегчить задачу помогут советы стилиста российского бренда женской одежды Emka Владимира Казаряна. Эксклюзивно для Passion.ru!

Фото: Passion.ru Passion.ru

Владимир Казарян Стилист российского бренда женской одежды Emka

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1. Базовая белая футболка

Обычная базовая футболка из хлопка должна быть в любом гардеробе. Она пригодится в любое время года, а при правильном подходе впишется в любой дресс-код, включая деловой или вечерний.

Кстати, о деловом дресс-коде. Летом даже в офис можно пойти в футболке и шортах. Достаточно остановиться на элегантной костюмной модели и дополнить образ жакетом или рубашкой, а также закрытой обувью, чтобы понизить градус отпускного настроения.

2. Светлые джинсы

Белые джинсы с хорошей посадкой точно добавят несколько баллов к привлекательности. Однако важно отталкиваться не от модной модели, а от типа и посадки, которые подойдут именно вам. Если вы поклонница монохромных образов, совместите белую футболку, джинсы и казаки. Гарантирую: незамеченной вы точно не останетесь!

3. Лен

Платье, рубашка или целый костюм? Выбирать вам, но изделие изо льна точно должно попасть в ваш гардероб! Мода взяла курс на осознанность, и лен становится объектом экспериментов для многих отечественных брендов. Сегодня можно найти модели изо льна не только для офиса, но и для любого другого случая, в том числе для вечеринок.

4. Хлопковая рубашка

Сегодня ассортимент магазинов пестрит самыми разными цветами хлопковых рубашек, но я опять-таки советую остановиться на универсальном белом цвете. Такая рубашка будет отлично смотреться в качестве второго слоя с платьем-комбинацией, футболкой или топом.

Хотите подчеркнуть талию — заправьте рубашку за пояс. Но не забывайте, на каждой фигуре один и тот же фасон смотрится по-разному.

5. Платья-комбинация

Платье-комбинация безупречно смотрится на любой фигуре! Безусловно, для каждой девушки найдется свой идеальный цвет платья, но я бы сделал выбор в пользу черного: оно всегда универсально — достаточно вспомнить знаменитое высказывание Коко Шанель.

6. Удобная обувь

Летом хочется носить легкую и удобную обувь, и дизайнеры все чаще делают ставки на комфорт. Теперь демонстрировать навыки эквилибристики на высоких каблуках совсем не обязательно! Беркенштоки с ремнями или грубые босоножки брутального силуэта отлично сыграют на контрасте с летящими платьями.

7. Элегантные туфли

Если же вы поклонница элегантных лодочек, то на лето идеальное решение для вас — мюли. В них комфортно в жаркую погоду, а выглядят они не менее элегантно. Мюли на невысоком каблуке подходят всем — возраст не имеет значения. Одно скажу точно: это самый лучший вариант для коктейлей на летних верандах!

8. Юбка макси

Этим летом точно стоит приобрести юбку макси из натуральных тканей. На статус фаворитов претендуют хлопок, лен, струящийся сатин. Обратите внимание, что юбка макси очень любит эклектичные приемы — так, нарядную шелковую модель можно носить с простой белой майкой, джинсовую — с открытым топом или корсетом.

9. Сумка-шоппер

Какую сумку лучше выбрать летом 2022? Остановитесь на сумке-шоппере — тканевой или кожаной, с яркими принтами или монохромной. Только представьте ваш образ в целом: платье-комбинация, хлопковая рубашка, биркинтштоки и шоппер… Звучит, как идеальный план!

10. Солнцезащитные очки

В этом сезоне все модные дома уделили внимание тренду на очки прямоугольной формы, и даже есть шансы на то, что они станут новой классикой.