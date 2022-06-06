Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Стилист раскрыл главные тренды купальников в 2022 году

РИА "ФедералПресс"

Стилист Натали Богданова рассказала, в каких купальниках красоваться на пляже этим летом. Мода в 2022 году в первую очередь стремится к комфорту человека.

Стилист раскрыл главные тренды купальников в 2022 году
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мода приветствует бретельки, необычные вырезы и прочие романтические элементы», – говорит эксперт«Вечерней Москве».

Если у вас фигура плюс-сайз – не повод расстраиваться и покупать сплошные купальники. Отвлечь внимание от вырезов можно с помощью необычных принтов или прозрачных элементов. В этом году не нужно играть с кучей цветов, но яркие купальники – всегда в тренде. Богданова советует выбирать фасоны с принтами в виде крупным тюльпанов или орхидей.

Посадка нижней части должна быть с завышенной талией. Стилист также подчеркивает, что и вырезы на ягодицах должны быть объемными. В моду снова входит парео, говорит Богданова. Аксессуар должен быть в цвет купальника. Он идеально дополнит романтический образ.

«Лямки, шнуровки и перемычки – главная акцентная деталь. Веревочки – везде: и с боков, и на животе, и в зоне декольте», – самый важный тренд 2022 года.

Мода,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители