Стилист раскрыл главные тренды купальников в 2022 году

Стилист Натали Богданова рассказала, в каких купальниках красоваться на пляже этим летом. Мода в 2022 году в первую очередь стремится к комфорту человека.

Если у вас фигура плюс-сайз – не повод расстраиваться и покупать сплошные купальники. Отвлечь внимание от вырезов можно с помощью необычных принтов или прозрачных элементов. В этом году не нужно играть с кучей цветов, но яркие купальники – всегда в тренде. Богданова советует выбирать фасоны с принтами в виде крупным тюльпанов или орхидей.