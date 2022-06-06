Стилист раскрыл главные тренды купальников в 2022 году

Стилист Натали Богданова рассказала, в каких купальниках красоваться на пляже этим летом. Мода в 2022 году в первую очередь стремится к комфорту человека.
«Мода приветствует бретельки, необычные вырезы и прочие романтические элементы», – говорит эксперт«Вечерней Москве».
Если у вас фигура плюс-сайз – не повод расстраиваться и покупать сплошные купальники. Отвлечь внимание от вырезов можно с помощью необычных принтов или прозрачных элементов. В этом году не нужно играть с кучей цветов, но яркие купальники – всегда в тренде. Богданова советует выбирать фасоны с принтами в виде крупным тюльпанов или орхидей.
Посадка нижней части должна быть с завышенной талией. Стилист также подчеркивает, что и вырезы на ягодицах должны быть объемными. В моду снова входит парео, говорит Богданова. Аксессуар должен быть в цвет купальника. Он идеально дополнит романтический образ.
«Лямки, шнуровки и перемычки – главная акцентная деталь. Веревочки – везде: и с боков, и на животе, и в зоне декольте», – самый важный тренд 2022 года.