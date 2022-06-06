Стилисты дали советы по выбору одежды для людей старше 50 лет

Журналисты британской газеты The Guardian дали советы по выбору одежды для людей старше 50 лет. Материал с рекомендациями появился на сайте издания.

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По словам редакторов, мужчинам и женщинам старшего возраста следует одеваться более элегантно и формально. Так, например, футболки следует заменить на рубашки с воротником, а свободные кардиганы — на гламурные блейзеры.

«Нет причин изображать из себя "мудрого старейшину", но вам также не нужно одеваться как человек, которым вы были 15 лет назад», — подчеркивает стилист Джесс Картнер-Морли.

В то же время при подборе праздничных нарядов эксперты советуют присмотреться к стильным платьям-макси, кожаным юбкам-миди и базовым шелковым блузкам, а мужчинам будет достаточно подобрать нарядную рубашку, отмечают специалисты. Среди прочего, седеющим людям журналисты предлагают не красить и не подстригать волосы, ставя при этом в пример актрису Энди МакДауэлл и модель Кристен Макменами.