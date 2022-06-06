Что удачно дополнит гардероб летом

Такая рубашка поможет создать эффектный и очень стильный образ для теплых летних дней.

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Рубашка в белую полоску считается универсальной и практичной вещью, которая подойдет буквально к любой вещи базового гардероба. Такую рубашку можно носить с джинсами, шортами, мини-юбкой, легинсами и широкими брюками. В любом случае ее обладательница будет выглядеть очень ярко и эффектно.