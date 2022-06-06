Стилисты назвали вещи, от которых нужно срочно избавиться

Стилисты назвали вещи, которых больше не должно быть в гардеробе. Они точно не впишутся в тренды этого года.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Юбка-колокол

Да, она подчеркивает талию и скрывает лишние килограммы, но… смотрите старомодно и инфантильно, передает Marie Claire. Лучше заменить фасон более современными струящимися моделями.

Джинсовая юбка по колено

Те самые юбки, которые обрываются на середине колена – больше не в тренде. Это не значит, что носить джинсовые юбки не нужно вообще. Деним – в моде, но выбираем фасоны длины мини или миди.

Рваные джинсы

Скинни джинсы, кажется, пора сжечь. А уж тем более нельзя носить в 2022 году узкий деним с дырками. Лучше выбирать скинни из плотных тканей или рваные джинсы оверсайз.

Короткие шорты и жакеты

Слишком короткие джинсовые шорты – идеальный вариант на пляже или на даче. Но в городе так больше не ходят. Выбирайте более удлиненные варианты.