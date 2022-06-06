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3 часа назад

Российский стилист назвала идеальные купальники для женщин с бледной кожей

Lenta.ru

Российский стилист назвала идеальные купальники для женщин с бледной кожей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российский эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова назвала идеальные купальники для незагорелых женщин. Комментарий специалистки приводит «Вечерняя Москва».

По словам Богдановой, обладателям бледной кожи подходят купальники темных тонов. Кроме того, она посоветовала выбирать изделия в зависимости от оттенка кожи: так, теплый сочетается с темно-фиолетовым, красным и глубоким зеленым цветами, холодный — с ярко-зеленым и ярко-синим, отметила стилистка.

В то же время эксперт рассказала, что летом 2022 года будут актуальны купальники из натуральных материалов, а также изделия, оформленные различными вырезами и шнурками. При этом, по мнению специалистки, не следует приобретать заурядные наряды.

«Даже если у вас фигура плюс-сайз и приходится выбирать "сплошной" вариант, это не должна быть скучная модель: например, вырезы заменяются вставками из полупрозрачной ткани», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июне российский стилист Ирина Степанова назвала откровенную одежду трендом лета 2022 года. По словам специалистки, популярными в текущем сезоне станут наряды, оформленные вырезами в различных частях изделия. «Актуальны сейчас вырезы и разрезы — тренд на сексуальность только набирает обороты. При этом вырез теперь не только на груди, но и под ней и даже на талии или спине», — пояснила стилистка.

Мода,Ирина Степанова,
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