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56 минут назад

Женщинам с большой грудью показали способ носить бюстгальтер без бретелей

Lenta.ru

Блогерша Фуми Десалу-Волд показала способ, который поможет женщинам с большими размерами груди носить бюстгальтеры без бретелей. Ее рекомендациями поделился The Sun.

Как с большой грудью носить бюстгальтер без бретелей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам юзерши, обладательницам пышных форм зачастую трудно подобрать подходящее нижнее белье под одежду, в частности, под топы и платья с декольте. Сообщается, что многие женщины отказываются от бюстгальтеров без бретелей, поскольку они не обеспечивают должный уровень комфорта и поддержку.

В размещенном на платформе YouTube ролике Десалу-Волд показала собственный способ сделать упомянутую вещь удобной. Женщина посоветовала закрепить белье на теле с помощью специального тейпа. Пользовательница сети обернула клейкую ленту вокруг бюстгальтера крест-накрест, закрепив бюстгальтер на теле.

Видео набрало более 35 тысяч лайков и тысячи комментариев. Пользователи сети благодарили автора за лайфхак.

«Я так долго боролась со своим большим бюстом», «Обладательницы большой груди всегда имеют фантазию», «Способ отличный, обязательно попробую», — писали юзеры.

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