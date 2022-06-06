Как с большой грудью носить бюстгальтер без бретелей

Блогерша Фуми Десалу-Волд показала способ, который поможет женщинам с большими размерами груди носить бюстгальтеры без бретелей. Ее рекомендациями поделился The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам юзерши, обладательницам пышных форм зачастую трудно подобрать подходящее нижнее белье под одежду, в частности, под топы и платья с декольте. Сообщается, что многие женщины отказываются от бюстгальтеров без бретелей, поскольку они не обеспечивают должный уровень комфорта и поддержку.

В размещенном на платформе YouTube ролике Десалу-Волд показала собственный способ сделать упомянутую вещь удобной. Женщина посоветовала закрепить белье на теле с помощью специального тейпа. Пользовательница сети обернула клейкую ленту вокруг бюстгальтера крест-накрест, закрепив бюстгальтер на теле.

Видео набрало более 35 тысяч лайков и тысячи комментариев. Пользователи сети благодарили автора за лайфхак.