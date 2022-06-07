Звезду реалити-шоу подняли на смех из-за свадебного платья

Друзья подняли на смех звезду американского реалити-шоу «Скажи "да" платью: Атланта» Алишу Брок за выбор свадебного наряда. Соответствующий материал и кадры приводит The Sun.

Фото: Discovery+ Discovery+

Отмечается, что невеста решила приобрести наряд, который ей порекомендовал отец в соответствие с ее вкусом. Так, она предстала перед семьей и друзьями в пышном корсетном платье длины макси белого цвета, оформленном рюшами и обнажавшем плечи. Однако близкие подвергли образ Брок критике, сравнив ее с игроком в американский футбол.

На последующих кадрах одежду для Брок выбрала мать, но родственники и приятели вновь подняли ее на смех. «Бальные платья идут многим, но только не тебе», «Ты выглядишь словно ходячая салфетка», «Ты похожа на швабру», — комментировали они. В результате девушка заплакала и удалилась в примерочную.

Тем не менее, согласно материалу, в третий раз Брок удалось подобрать наряд, который положительно оценила не только она, но и гости программы.