Стилист раскрыла способы визуально увеличить грудь

Стилист Линдси Эдвардс раскрыла способы визуально увеличить грудь с помощью текстуры и принтов одежды, а также подходящих аксессуаров. Соответствующий материал приводит The Sun.

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Так, привлечь внимание к бюсту помогут ожерелья с подвесками, а также предметы гардероба с карманами, рисунками и надписями, горизонтальными полосами или рюшами в указанной области.

«Трикотаж в рубчик и одежда с рюшами, которые в настоящее время очень популярны, отлично подчеркивают изгибы женской фигуры», — отметила эксперт.

Кроме того, подчеркнут нужную зону изделия с круглым вырезом под горло, с воротом и с американской проймой. Вдобавок стилистка посоветовала выбирать наряды светлых и ярких оттенков, которые также помогут добиться желаемого эффекта.