Как выглядеть выше: излюбленные приемы звезд-коротышек

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер ростом 157 сантиметров. Но ни в сериале, ни в жизни на светских мероприятиях коротышкой она не выглядит.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Благодаря правильно подобранным вещам, крою и пропорциям, актриса кажется намного выше, а вещи на ней сидят практически безупречно», – пишет Marie Claire.

Любимый и самый простой прием Джессики – всегда носить каблуки. Любовь к туфлям она позаимствовала у своей героини Кэрри. Также Паркер признавалась, что всегда носит короткие брюки, а длинные подворачивает. Так, она выделяет щиколотку, и ноги кажутся визуально длиннее.

«Для красной дорожки у Сары тоже уготовлено несколько действенных приемов. Например, она выбирает обувь светлее наряда или ему в тон – это тоже помогает зрительно сделать ноги длиннее», – пишет источник.

Юбки у Сары всегда длины миди. Еще один пример – Ариана Гранде. Американская певица ростом 155 сантиметров. Она всегда ходит на очень высоких каблуках, обожает сочетать ботфорты с оверсайз худи.