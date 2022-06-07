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36 минут назад

Как выглядеть выше: излюбленные приемы звезд-коротышек

РИА "ФедералПресс"

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер ростом 157 сантиметров. Но ни в сериале, ни в жизни на светских мероприятиях коротышкой она не выглядит.

Как выглядеть выше: излюбленные приемы звезд-коротышек
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Благодаря правильно подобранным вещам, крою и пропорциям, актриса кажется намного выше, а вещи на ней сидят практически безупречно», – пишет Marie Claire.

Любимый и самый простой прием Джессики – всегда носить каблуки. Любовь к туфлям она позаимствовала у своей героини Кэрри. Также Паркер признавалась, что всегда носит короткие брюки, а длинные подворачивает. Так, она выделяет щиколотку, и ноги кажутся визуально длиннее.

«Для красной дорожки у Сары тоже уготовлено несколько действенных приемов. Например, она выбирает обувь светлее наряда или ему в тон – это тоже помогает зрительно сделать ноги длиннее», – пишет источник.

Юбки у Сары всегда длины миди. Еще один пример – Ариана Гранде. Американская певица ростом 155 сантиметров. Она всегда ходит на очень высоких каблуках, обожает сочетать ботфорты с оверсайз худи.

Идеальный образ Ким Кардашьян, которая тоже низкого роста – прямые или широкие брюки с завышенной талией и кроп-топ. Это удлиняет ноги и сужает талию. Ранее «ФедералПресс» писал про топ антитрендов года.

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