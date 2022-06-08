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23 минуты назад

Стилистка назвала старящую любую женщину одежду

Lenta.ruиещё 2

Автор блога Awesome over 50 Хизер (фамилия неизвестна) назвала предметы гардероба, которые визуально старят любую женщину. Ее рекомендации опубликовал The Sun.

Стилистка назвала старящую любую женщину одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, эксперт посоветовала не воспринимать тренд на винтажную одежду буквально и отказаться от вещей, которые были произведены несколько десятилетий назад. В качестве примера женщина примерила две замшевые куртки: одну из 1980-х годов, а вторую — купленную недавно. Хизер отметила, что первая модель прибавляет ей лишние годы и выглядит неопрятно, в то время как другая — подчеркивает фигуру и делает образ современным.

Помимо этого, стилистка заявила, что любые недостатки фигуры можно скрыть с помощью корректирующего белья. По этой причине она не рекомендует прятать тело под объемной одеждой: вещи оверсайз визуально добавляют лишние килограммы. По мнению Хизер, удачным вариантом для зрелых женщин являются платья-макси с глубоким декольте и разрезами на юбке, открывающими ноги.

Блогер также упомянула, что не следует жертвовать комфортом ради стильного образа, так как эти качества можно совместить. Для этого, например, можно носить обувь на невысоких каблуках и выбирать небольшие сумки с длинными плечевыми ремнями, которые оказывают меньшее давление на плечи и спину. Кроме того, необходимо следить за состоянием нижнего белья, в частности бюстгальтеров. Утверждается, что со временем они теряют свои свойства и не оказывают должную поддержку груди.

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