Стилист назвал привлекательную для мужчин женскую одежду

Российский стилист Роман Белоснежный назвал самую привлекательную для мужчин женскую одежду. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

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По словам специалиста, в данный список входят предметы гардероба, которые подчеркивают важные фокусные точки — бедра, талию и грудь. Так, среди вещей, привлекающих внимание противоположного пола, оказались корсеты, облегающие юбки-карандаши, а также вещи с открытой спиной и кроп-топы.

Кроме того, Белоснежный внес в перечень наряды с открытыми плечами и вырезами в различных частях изделия.

«Когда внутри платья есть определенные окна, пустые фрагменты, где видно тело. Либо это совсем пусто вырезанные окошки, либо они прикрыты полупрозрачной тканью типа шифона», — пояснил стилист.