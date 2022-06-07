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2 часа назад

Стилист назвал привлекательную для мужчин женскую одежду

Lenta.ru

Российский стилист Роман Белоснежный назвал самую привлекательную для мужчин женскую одежду. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

Стилист назвал привлекательную для мужчин женскую одежду
Фото: PexelsPexels

По словам специалиста, в данный список входят предметы гардероба, которые подчеркивают важные фокусные точки — бедра, талию и грудь. Так, среди вещей, привлекающих внимание противоположного пола, оказались корсеты, облегающие юбки-карандаши, а также вещи с открытой спиной и кроп-топы.

Кроме того, Белоснежный внес в перечень наряды с открытыми плечами и вырезами в различных частях изделия.

«Когда внутри платья есть определенные окна, пустые фрагменты, где видно тело. Либо это совсем пусто вырезанные окошки, либо они прикрыты полупрозрачной тканью типа шифона», — пояснил стилист.

В мае Российский пластический хирург Татьяна Романовская рассказала, какие пластические операции делают мужчины для привлечения внимания женщин. Так, чтобы соответствовать стандартам привлекательности, чаще всего клиенты мужского пола решаются на блефаропластику.

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