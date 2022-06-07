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1 час назад

Объемное нижнее белье под прозрачной одеждой стало модным трендом

Lenta.ru

Объемное нижнее белье под одеждой из сетки стало новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте Gawker.

Объемное нижнее белье под прозрачной одеждой стало модным трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что данные предметы гардероба вошли в моду благодаря знаменитостям, которые неоднократно появлялись в них на публике. Например, в подобном прозрачном платье выходила в свет американская актриса Меган Фокс.

Кроме того, указанные изделия надевали на премию MTV Movie & TV Awards 2022 в области кино и телевидения другие звезды. Так, в нарядах из сетки предстали перед камерами участницы реалити-шоу Пейдж Десорбо, Ариана Мэдикс и Линдси Хаббард. При этом на приведенных в материале кадрах видно, что в качестве белья девушки выбирали либо трусы с завышенной талией, открывающие область бедер, либо боди соответствующего фасона.

Мода,Меган Фокс,
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