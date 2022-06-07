Пустая пачка чипсов стала трендом благодаря главе Balenciaga

Отмечается, что пакет со снеками стал трендом благодаря креативному директору модного дома Balenciaga Демне Гвасалии, появившемуся с ним на показе мод выпускников Королевской академии изящных искусств в Антверпене, Бельгия. Корреспондент подчеркивает, что модельер использовал упаковку в качестве клатча, складывая в нее личные вещи.