Как выбрать платье после 40

Цифра в паспорте – точно не приговор. Стилисты рассказали, какие платья носить после 40 и выглядеть идеально.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Макси

Легкие платья в пол – тренд сезона, пишет Marie Claire. Смело выбирайте самые яркие цвета и не стесняйтесь выделяться.

Миди

Самая безопасная длина платья после 40 – чуть ниже колена. Также смело фантазируйте с палитрой, но не забывайте подобрать сочетающуюся обувь. При ярком наряде лучше выбрать более приглушенные туфли-лодочки или мюли на каблучке-рюмочке.

Выше колена

Если вы хотите пощеголять ножками, то берите платье выше колена. Мы не говорим про мини-платья, эта длина еще не экстремальна. Здесь лучше выбрать более приглушенные тона и не перебарщивать с принтом. Дополнить образ помогут сапоги до колена или минималистичные босоножки.

Накидка

«Если вы хотите надеть платье с открытыми плечами или на тонких бретелях, но комплексуете из-за полных рук, то есть отличное решение – добавить к платью oversize-жакет или объемный кардиган»,

– советуют стилисты.