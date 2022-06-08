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2 часа назад

Как выбрать платье после 40

РИА "ФедералПресс"

Цифра в паспорте – точно не приговор. Стилисты рассказали, какие платья носить после 40 и выглядеть идеально.

Как выбрать платье после 40
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Макси

Легкие платья в пол – тренд сезона, пишет Marie Claire. Смело выбирайте самые яркие цвета и не стесняйтесь выделяться.

Миди

Самая безопасная длина платья после 40 – чуть ниже колена. Также смело фантазируйте с палитрой, но не забывайте подобрать сочетающуюся обувь. При ярком наряде лучше выбрать более приглушенные туфли-лодочки или мюли на каблучке-рюмочке.

Выше колена

Если вы хотите пощеголять ножками, то берите платье выше колена. Мы не говорим про мини-платья, эта длина еще не экстремальна. Здесь лучше выбрать более приглушенные тона и не перебарщивать с принтом. Дополнить образ помогут сапоги до колена или минималистичные босоножки.

Накидка

«Если вы хотите надеть платье с открытыми плечами или на тонких бретелях, но комплексуете из-за полных рук, то есть отличное решение – добавить к платью oversize-жакет или объемный кардиган»,

– советуют стилисты.

Жакет можно выбрать базовых оттенков: серый, белый, бежевый. А можно подобрать контрастный оттенок платью.

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