Ошибки бельевого этикета, которые вы точно допускали

Многие женщины уделяют уйму времени своему стилю, но при этом совсем не заботятся о выборе правильного нижнего белья. Более того, некоторые даже не знают о существовании бельевого этикета, нарушение которого не только портит внешний вид, но и вредит здоровью.

Фото: Кадр из фильма "28 дней" Кадр из фильма "28 дней"

Подробнее о главных ошибках – в материале "Рамблера".

Демонстрировать нижнее белье

Бретели бюстгальтера, торчащие из-под майки или платья едва ли способны украсить образ. "Прозрачные" бретели также не решение проблемы – их все равно видно, и порой они смотрятся даже хуже.

Проще всего будет снять бретели, или отдать предпочтение бюстгальтеру, который уже держит форму без них. Если у вас маленькая грудь, которая не доставляет дискомфорта при ходьбе, можно обходиться без этой части нижнего белья и использовать накладки на соски при необходимости.

Регулярно носить кружевное белье

Как бы эффектно не смотрелось кружево, именно оно способствует развитию дрожжевых инфекций и ИМП, а еще раздражает кожу. В летний сезон из-за жары и влажности риски только увеличиваются. Вот почему специалисты рекомендуют в повседневной жизни отдавать предпочтение хлопковому белью. А кружевной комплект лучше приберечь для особого случая.

Надевать белое белье под белую одежду

Многие женщины убеждены, что под белые платья и брюки стоит надевать исключительно белое белье, чтобы его не было видно. Однако это заблуждение: в данном случае лучше отдавать предпочтение цвету, который максимально приближен к оттенку вашей кожи. И еще крайне важно, чтобы белье было бесшовное – в этом случае оно точно не будет выделяться из-под одежды и привлекать внимание.

Каждый день носить пуш-ап