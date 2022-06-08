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1 час назад

Шер и Донателла Версаче выпустили совместную коллекцию Chersace

Газета.Ru

Певица Шер вместе с брендом Versace сделали коллаборацию в честь Месяца Гордости. Об этом сообщает Hypebeast.

Шер и Донателла Версаче выпустили совместную коллекцию Chersace
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В рамках совместной работы Шер и креативный директор марки Донателла Версаче выпустили футболки, кепки и носки в черном цвете. На всех вещах нанесен логотип модного дома в виде медузы и надпись Chersace, выполненная в радужных цветах.

"Мы с Донателлой уже очень давно дружим. Замечательно, что наше первое сотрудничество будет посвящено ЛГБТК и поддержке сообщества, которое так много значит для нас обеих, - сказала Шер. - Мы хотели сделать веселую коллекцию в поддержку хорошего дела, и мы надеемся, что она вам понравится".

Часть выручки от продажи капсулы будет направлена в фонд Gender Spectrum, который занимается созданием гендерно-инклюзивных пространств для молодежи.

Мода,Донателла Версаче,
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