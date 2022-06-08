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1 час назад

Названы самые модные штаны в 2022 году

Lenta.ru

Модные редакторы испанской версии журнала Cosmopolitan назвали самые модные штаны в 2022 году. Соответствующие заявления появились на сайте издания.

Названы самые модные штаны в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам журналистов, штаны-парашюты из атласной ткани стали новым трендом благодаря популярности у пользователей TikTok. Известно, что их название связано с тканью, из которой они изготавливаются: она напоминает материал купола парашюта.

Отмечается, что такие брюки идеально подойдут для девушек с широкими бедрами и тонкой талией.

Для уличных образов стилисты рекомендуют сочетать упомянутое изделие с кроссовками и короткими футболками в винтажном стиле, а для романтичных нарядов — с корсетом, сандалиями на платформе и жемчужным ожерельем.

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