Названы самые модные штаны в 2022 году

Модные редакторы испанской версии журнала Cosmopolitan назвали самые модные штаны в 2022 году. Соответствующие заявления появились на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам журналистов, штаны-парашюты из атласной ткани стали новым трендом благодаря популярности у пользователей TikTok. Известно, что их название связано с тканью, из которой они изготавливаются: она напоминает материал купола парашюта.

Отмечается, что такие брюки идеально подойдут для девушек с широкими бедрами и тонкой талией.