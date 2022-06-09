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2 часа назад

4 летних платья, которые стоит купить уже сейчас

WomanHit.ru

Летом без платья не может обойтись ни одна модница, многие начинают подбирать летние варианты уже весной, чтобы найти как минимум парочку образов на отпускной сезон. Мы решили немного помочь тем, кто еще не успел определиться с выбором, и расскажем, какие варианты можно рассмотреть к покупке уже сейчас.

Четыре летних платья, которые стоит купить уже сейчас
Фото: Pexels.comPexels.com

Оверсайз

Платья в виде рубашек не покидают топы уже который сезон. Для лета стоит присмотреть широкое платье-рубашку в сочных цветах, отличными вариантами будут голубой и фуксия, которые идеально впишутся как в городской стиль, так и на отдыхе вы прекрасно замените таким платьем шорты, когда надоест однообразие. Главное, подбирайте для города оптимальную длину — не выше колена.

Больше вырезов

Сегодня платья со всевозможными вырезами представлены в большинстве модных коллекций. Конечно, для городских выходов к выбору выреза стоит подходить тщательнее, однако это не значит, что вы не можете позволить себе открытую спину или открытые бока даже в городе. Учитывайте то, что чем выразительнее вырезы на вашем платье, тем больше должна быть длина.

Буфы

Речь идет об объемных рукавах. Если этой весной мы успели примерить все виды рукавов на блузах и офисных рубашках, то и летом не расслабляемся — ищем трендовое платье с необычными рукавами. Смотрите, чтобы рукав был не слишком длинным, а само платье можно подобрать по длине до колена или чуть выше. При этом откажитесь от слишком «кричащих» цветов, так как акцентные рукава уже привлекают внимание.

Цветочный принт

Принты различного размера и формы остаются в трендах до сих пор. Сегодня мы поговорим о цветочном. В прошлом сезоне мы подбирали платья в мелкий цветок, было трудно найти девушку, которая не успела бы примерить платье с данным принтом на себя.

Но этим детом дизайнеры в один голос говорят о платьях с крупным цветочным принтом. Причем необязательно в классическом исполнении — графичные и абстрактные цветы также стоит рассмотреть как вариант для городских выходов.

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