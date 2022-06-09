Стилист назвал главную проблему во внешнем виде россиянок

«У русских женщин есть проблема: наряжаются без меры, пытаются выглядеть слишком ярко. И поэтому чаще всего бывает перебор. Но для того, чтобы выглядеть слишком ярко, надо соответствовать и лицом, и манерами», — пояснил он.