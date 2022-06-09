Эксперты назвали актуальные тренды купального сезона 2022

Синоптики обещают, что в столицу уже в эти выходные вернется летняя погода. Эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие тренды наиболее актуальны в нынешнем сезоне.

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— В этом году мода приветствует бретельки, необычные вырезы и прочие романтические элементы. Но даже если у вас фигура «плюс сайз» и приходится выбирать «сплошной» вариант, это не должна быть скучная модель, — сказала она.

По словам Богдановой, сегодня мода стремится к комфорту человека. Тяжелые принты, агрессивные и выпирающие элементы уходят на второй план. Не теряет свою актуальность романтический стиль. Основные его составляющие — удобство и красота.

Она отметила, что в тренде остаются натуральные материалы — шелк, аксессуары из соломки, детали на костюме и украшения из дерева. Свою былую популярность начинают терять металлические вставки и цепочки, которые «рулили» прежними сезонами.