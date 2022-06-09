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1 час назад

Эксперты назвали актуальные тренды купального сезона 2022

Вечерняя Москва

Синоптики обещают, что в столицу уже в эти выходные вернется летняя погода. Эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие тренды наиболее актуальны в нынешнем сезоне.

Эксперты назвали актуальные тренды купального сезона 2022
Фото: Pexels.comPexels.com

— В этом году мода приветствует бретельки, необычные вырезы и прочие романтические элементы. Но даже если у вас фигура «плюс сайз» и приходится выбирать «сплошной» вариант, это не должна быть скучная модель, — сказала она.

По словам Богдановой, сегодня мода стремится к комфорту человека. Тяжелые принты, агрессивные и выпирающие элементы уходят на второй план. Не теряет свою актуальность романтический стиль. Основные его составляющие — удобство и красота.

Она отметила, что в тренде остаются натуральные материалы — шелк, аксессуары из соломки, детали на костюме и украшения из дерева. Свою былую популярность начинают терять металлические вставки и цепочки, которые «рулили» прежними сезонами.

Помимо этого, эксперт дала подробные советы, что стоит прикупить в этом сезоне. Например, если пляжная мода забренчит цветными металлами, как было на протяжении последних сезонов, стилисты рекомендуют приобрести элегантный пояс-цепочку.

Мода,
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