Жакет из двухтысячных вновь стал модным трендом

Болеро (укороченный открытый спереди жакет без застежки с полукруглыми бортами и рукавами — прим. «Ленты.ру»), особенно популярное в 2000-х годах, вновь стало трендом благодаря соцсетям. Соответствующий материал появился на сайте Fashion Journal.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам редактора Руби Стейли, сегодня крой упомянутого изделия отличается от тех, что носили Пэрис Хилтон и Хилари Дафф 20 лет назад. Если раньше болеро представляло собой кроп-кардиган, то в наши дни оно может состоять из одних рукавов.

Известно, что данную тенденцию уже поддержали такие инфлюэнсеры, как продюсер австралийского Vogue Джоэли Малком, контент-мейкер Стефани Луиза, стилистка Милли Сайкс, модель и дизайнер Онелла Муралидхаран.

Специалисты отмечают, что болеро отлично дополнит любой наряд в прохладный вечер. В зависимости от стиля его можно подобрать как в спортивном, так и в вечернем варианте. Рекомендуется присмотреться к моделям ярких цветов, выполненных из разных материалов, включая атлас и шерсть.

«Болеро не только выглядит очень мило, но и помогает сделать гардероб более "гибким", позволяя носить летние вещи немного дольше», — заключает модельер София Стаффорд.