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1 час назад

Стилисты перечислили самые модные цвета лета 2022 года

Lenta.ru

Модные редакторы портала Who What Wear перечислили самые модные цвета на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты назвали самые модные цвета предстоящего лета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистов, в текущем сезоне особенно актуальны радужные тона, в том числе апельсиновый, розовый и кобальтовый синий. Эксперты подчеркнули, что лучше выбирать наряды упомянутых оттенков: «Солнечные калифорнийские цвета в гардеробе — самый эффективный способ победить хандру и противодействовать серому небу».

Кроме того, в последние два года в моду вернулась зеленая палитра, утверждают журналисты. По этой причине они рекомендуют читателям портала выбирать одежду приглушенного шалфейного, фисташкового и «электрического» зеленого цветов.

В мае модный редактор Габриэль Тейзвелл назвала шесть самых модных цветов летнего сезона 2022 года. По ее словам, все трендовые оттенки лета текущего года являются природными. К ним относится зеленый, ставший популярным благодаря люксовому бренду Bottega Veneta. Вдобавок в эту категорию вошли бежевый и все его натуральные оттенки. Последний специалистка рекомендует использовать в нарядах, состоящих из одежды, которая сшита исключительно из натуральных материалов.

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