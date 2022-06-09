Стилисты назвали самые модные цвета предстоящего лета

Модные редакторы портала Who What Wear перечислили самые модные цвета на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам стилистов, в текущем сезоне особенно актуальны радужные тона, в том числе апельсиновый, розовый и кобальтовый синий. Эксперты подчеркнули, что лучше выбирать наряды упомянутых оттенков: «Солнечные калифорнийские цвета в гардеробе — самый эффективный способ победить хандру и противодействовать серому небу».

Кроме того, в последние два года в моду вернулась зеленая палитра, утверждают журналисты. По этой причине они рекомендуют читателям портала выбирать одежду приглушенного шалфейного, фисташкового и «электрического» зеленого цветов.