Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевом пиджаке Zara

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в дешевом пиджаке. Соответствующие фотографии опубликованы на сайте журнала Elle.

Фото: lenta.ru lenta.ru

40-летняя Кейт Миддлтон встретилась с работниками благотворительной организации Little Village Brent в штаб-квартире компании, которая расположена в Лондоне. Папарацци запечатлели супругу принца Уильяма в классических брюках марки Roland Mouret и туфлях на каблуках Gianvito Rossi с клатчем Massimo Dutti в руках.

Внимание журналистов привлек пиджак знаменитости. Выяснилось, что для выхода в свет она выбрала белый жакет массмаркетового бренда Zara, стоимость которого составляет 50 фунтов стерлингов (3654 рубля). На размещенных кадрах также видно, что на лице королевской особы макияж в нюдовых оттенках, а волосы при этом выпрямлены и распущены.