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1 час назад

От девочки до первой леди: как изменилась 69-летняя жена президента Франции

Диана Товсепова
Карина Каприэловаэксперт

Один из самых обсуждаемых президентов — французский лидер Эмануэль Макрон. Конечно, мир не может не заметить и первую леди Франции, Брижит Макрон, которая на 25 лет старше супруга. Каждый ее публичный выход громко обсуждается, а наряды пристально рассматриваются стилистами. О том, как трансформировался стиль жены президента Франции и что она говорит своей одеждой, "Рамблеру" рассказала Карина Каприэлова, член Высшего экспертного совета кафедры «Имидж и стиль» Академии социальных технологий, имиджмейкер-стилист с 17-летним опытом работы в Москве и Милане.

От девочки до первой леди: как изменилась 69-летняя жена президента Франции
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Стиль Брижит Макрон за время карьеры ее супруга претерпел заметные изменения. Так, в 2017 году, когда Макрон впервые был избран президентом Франции, его жена старалась выглядеть, как его ровесница.

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Тогда она предпочитала стиль 60-х, Baby doll. Ее часто можно было видеть в укороченных трапециевидных платьях и таких же костюмах.

Она носила одежду, открывающую колени, с облегающим кроем, а также выбирала узкие джинсы, брюки-дудочки и объемный верх, что, в принципе, для первых леди считается табу. Полагаю, что таким образом Брижит Макрон, 1953 года рождения, будучи на 24 года старше своего супруга, пыталась стереть возрастные границы с мужем и транслировала близость к избирателям.

Это воспринималось как некоторый вызов, потому что основная стилистика, в которых одеваются супруги национальных лидеров – Lady Like, характеризующийся отсутствием намеренной демонстрации сексуальности, а уж длина юбки или платья мини под строгим запретом, так как, априори, колени должны быть прикрыты.
Карина Каприэлова
Карина КаприэловаИмиджмейкер, стилист

Важно отметить, что первые лица государств одеваются в соответствии с протоколом. Он описывает и внешний вид, и поведение. Например, черный цвет костюма считается табу, как правило, лидеры выбирают темно-синие костюмы, черный же уместен для торжественных приемов, вручений премий, таких как Оскар, либо, наоборот, его надевают по печальному поводу. Подчеркну, что протокол действует везде и всегда.

Брижит же с завидной регулярностью нарушала протокольные требования в отношении своего внешнего вида. Однако, с приближением к выборам стала заметной кардинальная трансформация ее образа. Сегодня мы наблюдаем совершенно другую мадам Макрон - она выбирает стиль Lady Like, отошла от ставших нам привычными девичьих нарядов. Конечно, здесь видна работа не только высокопрофессиональной команды стилистов и имиджмейкеров, но и политтехнологов. Над ее стилем работает Мэтью Бартелат Колан.

Ее образы теперь подбираются с учетом политической линии Эммануэля Макрона, политических сил и аудиторий соотечественников, которые его поддерживали в предвыборной кампании. И это совершенно правильно, на мой взгляд, как профессионального стилиста, лидеры должны учитывать такие вещи даже в отношении, казалось бы, таких, на первый взгляд, незначительных вещей как гардероб и цветовая гамма выбираемой одежды. В том случае, когда все действия человека пристально изучаются и интерпретируются колоссальными аудиториями, включающими в себя жителей не одной страны, а мировые лидеры как раз такие персоны, одежда, как средство трансляции себя, приобретает особое значение.
Карина Каприэлова
Карина КаприэловаИмиджмейкер, стилист
legion-media.ru

Образ первой леди

Ярчайший и особенно удачный пример смены имиджа мадам Макрон – инаугурация, которая состоялась совсем недавно – 7 мая. Изменения коснулись не только выбора костюма, но и прически – волосы были элегантно собраны в скрытый пучок на затылке, а челка обрамляла лицо.

legion-media.ru
Перед нами предстала женщина, одетая сообразно своему возрасту и статусу. На это важное для своего супруга и целой страны событие она надела белоснежный костюм – платье и жакет со строгими линиями. Да, ее колени по-прежнему остались открытыми, прямая юбка, строгий по крою жакет и лодочки на высоком каблуке сбалансировали ее образ.

Добавлю, что образ сегодняшней Брижит Макрон транслирует нам не только женщину с высочайшим статусом, но и интеллектуалку, с современным и необычным взглядом на этот мир, своим уникальным вкусом и стилем. Именно так можно объяснить наличие в ее гардеробе нарядов со строгим кроем, прямыми линиями, порой байкерскими и милитари деталями. Полагаю, что такие образы особенно нравятся представителям молодых поколений Франции.

Убеждена, что это пойдет не только на пользу имиджевой составляющей первой леди, но и этой президентской четы. Кроме того, безусловно, это было позитивно воспринято людьми, которые голосовали за Макрона, и хотят видеть женой своего президента именно такой типаж женщины. Поэтому никогда не нужно забывать о важности визуальной трансляции своего образа именно с учетом действующего этикета, правил той или иной среды.
Карина Каприэлова
Карина КаприэловаИмиджмейкер, стилист
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