От девочки до первой леди: как изменилась 69-летняя жена президента Франции

Один из самых обсуждаемых президентов — французский лидер Эмануэль Макрон. Конечно, мир не может не заметить и первую леди Франции, Брижит Макрон, которая на 25 лет старше супруга. Каждый ее публичный выход громко обсуждается, а наряды пристально рассматриваются стилистами. О том, как трансформировался стиль жены президента Франции и что она говорит своей одеждой, "Рамблеру" рассказала Карина Каприэлова, член Высшего экспертного совета кафедры «Имидж и стиль» Академии социальных технологий, имиджмейкер-стилист с 17-летним опытом работы в Москве и Милане.
Стиль Брижит Макрон за время карьеры ее супруга претерпел заметные изменения. Так, в 2017 году, когда Макрон впервые был избран президентом Франции, его жена старалась выглядеть, как его ровесница.
Тогда она предпочитала стиль 60-х, Baby doll. Ее часто можно было видеть в укороченных трапециевидных платьях и таких же костюмах.
Важно отметить, что первые лица государств одеваются в соответствии с протоколом. Он описывает и внешний вид, и поведение. Например, черный цвет костюма считается табу, как правило, лидеры выбирают темно-синие костюмы, черный же уместен для торжественных приемов, вручений премий, таких как Оскар, либо, наоборот, его надевают по печальному поводу. Подчеркну, что протокол действует везде и всегда.
Ярчайший и особенно удачный пример смены имиджа мадам Макрон – инаугурация, которая состоялась совсем недавно – 7 мая. Изменения коснулись не только выбора костюма, но и прически – волосы были элегантно собраны в скрытый пучок на затылке, а челка обрамляла лицо.