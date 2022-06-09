От девочки до первой леди: как изменилась 69-летняя жена президента Франции

Перед нами предстала женщина, одетая сообразно своему возрасту и статусу. На это важное для своего супруга и целой страны событие она надела белоснежный костюм – платье и жакет со строгими линиями. Да, ее колени по-прежнему остались открытыми, прямая юбка, строгий по крою жакет и лодочки на высоком каблуке сбалансировали ее образ.



Добавлю, что образ сегодняшней Брижит Макрон транслирует нам не только женщину с высочайшим статусом, но и интеллектуалку, с современным и необычным взглядом на этот мир, своим уникальным вкусом и стилем. Именно так можно объяснить наличие в ее гардеробе нарядов со строгим кроем, прямыми линиями, порой байкерскими и милитари деталями. Полагаю, что такие образы особенно нравятся представителям молодых поколений Франции.



Убеждена, что это пойдет не только на пользу имиджевой составляющей первой леди, но и этой президентской четы. Кроме того, безусловно, это было позитивно воспринято людьми, которые голосовали за Макрона, и хотят видеть женой своего президента именно такой типаж женщины. Поэтому никогда не нужно забывать о важности визуальной трансляции своего образа именно с учетом действующего этикета, правил той или иной среды.

Карина Каприэлова Имиджмейкер, стилист