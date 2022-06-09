Выбраны дизайнеры и бренды для Московской недели моды

Экспертный совет завершил рассмотрение заявок на участие в Московской неделе моды. Их поступило около 900 из 79 городов России. Мероприятие, которое состоится с 20 по 26 июня, объединит экспертов и игроков фешен-рынка, заинтересованных в продвижении своей продукции и поиске новых клиентов. Представить коллекции смогут дизайнеры и бренды со всей страны.

Фото: Партнерский материал Партнерский материал

«Российские дизайнеры проявили большой интерес к Московской неделе моды — оргкомитет проработал почти 900 поступивших заявок. По итогам рассмотрения представителей фешен-индустрии пригласили презентовать свои бренды на разных городских площадках. Только в "Зарядье" запланировано около 70 показов»,

— рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Парк «Зарядье» станет центральной площадкой Недели моды. Там коллекции представят порядка 120 дизайнеров. Их отобрал экспертный совет. В него вошли главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, крупнейших торговых онлайн-площадок, культурных учреждений, организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры и другие.

Партнерский материал

Остальные участники презентуют свои работы на других площадках в знаковых точках города, например, на ВДНХ или Тверской площади. Организаторы индивидуально проработают формат и даты участия с каждым дизайнером. В рамках Московской недели моды пройдут показы, деловая программа, паблик-токи, воркшопы и мастер-классы. Также на городских площадках выступят артисты, а для гостей проведут увлекательные экскурсии.

Московскую неделю моды организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Подробная информация о мероприятии есть на официальном сайте проекта. Следить за событиями можно будет и онлайн. Например, трансляции показов дизайнеров в «Зарядье» пройдут в социальной сети ВКонтакте и на разных онлайн-платформах.