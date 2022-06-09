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1 час назад

Стилистка перечислила антитренды обуви 2022 года

Lenta.ru

Редактор электронного журнала Woman.ru Эка Джавахадзе перечислила антитренды обуви 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилистка перечислила антитренды обуви 2022 года
Фото: lenta.rulenta.ru

По мнению стилистки, босоножки с большим количеством декоративных деталей вышли из моды в нынешнем сезоне. Вместо них она рекомендуют сделать выбор в пользу однотонных моделей на низкой танкетке. Кроме того, на замену кожаным туфлям на платформе с тонким каблуком пришли вьетнамки на каблуке-рюмочке, считает эксперт.

Среди прочего, обувь контрастных цветов, а также с открытыми пяткой и носком на данный момент перестала быть актуальной.

«Босоножки, части которых выполнены в неоновых цветах в сочетании с базовыми оттенками — плохая идея», — добавила в заключение журналистка.

В мае редактор портала 21ninety Сугнен Йонго-Окочи назвала трендовую обувь на лето 2022 года. Так, в грядущем сезоне в моде будут туфли на высоком массивном каблуке, мюли в ярких тонах, кожаные сандалии, а также шлепанцы на платформе. Кроме того, автор подборки внесла в список обувь, выполненную в металлических оттенках.

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