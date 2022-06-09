Стилистка перечислила антитренды обуви 2022 года

Редактор электронного журнала Woman.ru Эка Джавахадзе перечислила антитренды обуви 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По мнению стилистки, босоножки с большим количеством декоративных деталей вышли из моды в нынешнем сезоне. Вместо них она рекомендуют сделать выбор в пользу однотонных моделей на низкой танкетке. Кроме того, на замену кожаным туфлям на платформе с тонким каблуком пришли вьетнамки на каблуке-рюмочке, считает эксперт.

Среди прочего, обувь контрастных цветов, а также с открытыми пяткой и носком на данный момент перестала быть актуальной.

«Босоножки, части которых выполнены в неоновых цветах в сочетании с базовыми оттенками — плохая идея», — добавила в заключение журналистка.