5 фактов, которые нужно знать об эпическом фильме Mugler

Чтобы продемонстрировать свою последнюю коллекцию весна/лето 2022, креативный директор Mugler Кейси Кэдуолладер вернулся к видеоформату и размахнулся так, что снял целую короткометражку. Всё было по канонам: и звёздный состав, и спецэффекты и долгие титры. Всё это затевалось ради того, чтобы показать красоту тела, независимо от того, какой размер одежды носит его обладательница. Мы выбрали 5 самых запоминающихся фактов о коллекции Mugler и самом модном фильме, которые вам будет интересно узнать.

Фото: mainstyle mainstyle

Фильм впервые был снят на открытом воздухе

Видео дня

Продакшеном занималась компания Torso, которая давно работает с Кэдуолладером. Видео снимали в студии Paramount, а также на улицах Лос-Анджелеса. «Желание выйти на улицу было одним из факторов в этом сезоне», — говорит Кейси. «Но различные слои внутреннего и наружного пространства сделали его ещё более странным и знаковым одновременно. А лимузин 90-х был отсылкой к встрече выпускников средней школы».

Звёздный актёрский состав

В фильме участвуют Megan Thee Stallion (с которой Кэдуолладер недавно сотрудничал на съёмках её клипа), Хлоя Севиньи, Эмбер Валлетта, Шалом Харлоу, Лола Леон, Белла Хадид, Адут Акеч, Доминик Джексон, и это лишь некоторые из них. «У нас была мысль собрать вместе друзей, таких как Эмбер и Шалом, и было так весело наблюдать за их динамикой на съёмочной площадке — они предложили поцеловать друг друга», — взволнованно рассказывает дизайнер британскому Vogue. «Сцена, которая переходит от рекламного щита Мэг к Хлои на улице, тоже является импровизацией».

Инклюзивность тела

Коллекция исследует изящество форм и играет с прозрачностью, и всё это в духе модернизма 90-х. В основе бренда Mugler лежит инклюзивность — одежда создана для всех типов телосложения, но всегда для смелых девушек. «Это то, над чем наша команда очень усердно работает — наши облегающие модели подходят и для пышных форм. Когда мы создаём одежду с учётом этой архитектуры, это воплощается в производство. Мы продаём большое количество моделей больших размеров, и когда я вижу пышных женщин в этой одежде, это потрясающе», — говорит Кейси Кэдуолладер.

Гигантские серьги-кольца

«Это был смелый и даже хулиганский маленький проект», — говорит Кэдуолладер. «Была долгая дискуссия о том, будут ли они запущены в производство, но многие люди спрашивают о них, и мы решили это сделать». Кто бы сомневался, что эти серьги, через которые можно пропустить руки, захотят иметь все модные инфлюенсеры.

Обратное направление движения