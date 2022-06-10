Одежда с эффектом нижнего белья стала новым модным трендом

Наряды с деталями в виде неприкрытых бюстгальтеров стали популярны после модных показов известных брендов, отметила эксперт. Так, подобные платья-бюстье с вшитыми деталями в виде чашечек бра были представлены в коллекциях таких люксовых брендов, как Versace, Valentino и Giambattista Valli.