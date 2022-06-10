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35 минут назад

Одежда с эффектом нижнего белья стала новым модным трендом

Lenta.ru

Модный редактор портала Refinery29 Фрэнсис Сола-Сантьяго назвала одежду с эффектом нижнего белья новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Одежда с эффектом нижнего белья стала новым модным трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Наряды с деталями в виде неприкрытых бюстгальтеров стали популярны после модных показов известных брендов, отметила эксперт. Так, подобные платья-бюстье с вшитыми деталями в виде чашечек бра были представлены в коллекциях таких люксовых брендов, как Versace, Valentino и Giambattista Valli.

Кроме того, в образах в данном стиле на красных ковровых дорожках фестивалей и премий были замечены многие знаменитости, пояснила Сола-Сантьяго. Среди них, например, австралийская исполнительница Кайли Миноуг, американская актриса и певица Ванесса Хадженс и модель Сара Шахи.

Мода,Сара Шахи,Ванесса Хадженс,
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