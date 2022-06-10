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33 минуты назад

Женщинам с большой грудью показали способ носить вещи на пуговицах

Блогерша по имени Али Кейт (фамилия неизвестна) показала женщинам с большой грудью способ носить платья и блузки на пуговицах. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовался The Sun.

Женщинам с большой грудью показали способ носить вещи на пуговицах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом alikate4 отметила, что девушкам с пышными формами зачастую непросто подобрать удачно сидящие вещи. По ее мнению, одной из распространенных проблем является одежда на пуговицах, которая топорщится в области бюста и образует зазоры, открывающие бюстгальтер.

Упомянутый лайфхак тиктокерша показала на примере легкого летнего платья в горошек. Для того, чтобы его повторить, необходимо застегнуть первые две пуговицы крест-накрест. На размещенных кадрах видно, что благодаря методу ткань более плотно прилегает к груди, что помогает скрыть нижнее белье.

«Так платье смотрится даже лучше»,

— отметила блогерша.

Ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров и пользователи принялись высказываться в комментариях. «Отличный совет!», «Надо запомнить на будущее», «Вот это да! Обязательно попробую», «Прекрасный лайфхак! Из-за этого я редко покупаю одежду на пуговицах», — писали юзеры.

Мода,
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