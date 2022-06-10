Женщинам с большой грудью показали способ носить вещи на пуговицах

Блогерша по имени Али Кейт (фамилия неизвестна) показала женщинам с большой грудью способ носить платья и блузки на пуговицах. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовался The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом alikate4 отметила, что девушкам с пышными формами зачастую непросто подобрать удачно сидящие вещи. По ее мнению, одной из распространенных проблем является одежда на пуговицах, которая топорщится в области бюста и образует зазоры, открывающие бюстгальтер.

Упомянутый лайфхак тиктокерша показала на примере легкого летнего платья в горошек. Для того, чтобы его повторить, необходимо застегнуть первые две пуговицы крест-накрест. На размещенных кадрах видно, что благодаря методу ткань более плотно прилегает к груди, что помогает скрыть нижнее белье.

«Так платье смотрится даже лучше»,

— отметила блогерша.