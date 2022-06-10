Блогерша показала простой способ незаметно укоротить джинсы

Блогерша Орли Шани показала простой способ быстро и незаметно укоротить джинсы без шитья. На ее YouTube-ролик обратили внимание в издании The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам юзерши, в первую очередь необходимо подвернуть лишнюю ткань наружу, а затем зафиксировать ее как можно ближе к краю с помощью нескольких булавок.

«Именно так ушиваются любые брюки, но вместо этого мы используем английские булавки»,

— поясняет инфлюэнсер.

На последующих кадрах Шани заворачивает образовавшиеся манжеты внутрь так, чтобы обработанная кромка располагалась снизу изделия. Она также добавила, что в результате этих махинаций джинсы могут «пузыриться»: для этого автор лайфхака рекомендует прогладить их утюгом.

Кроме того, упомянутый способ можно применить и для узких штанов без использования булавок, отмечает YouTube-блогерша.

«Благодаря тому, что джеггинсы более плотные и эластичные, вам не придется закреплять их булавками, чтобы манжеты оставались на месте»,

— поясняет она.