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2 часа назад

Блогерша показала простой способ незаметно укоротить джинсы

Lenta.ru

Блогерша Орли Шани показала простой способ быстро и незаметно укоротить джинсы без шитья. На ее YouTube-ролик обратили внимание в издании The Sun.

Блогерша показала простой способ незаметно укоротить джинсы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам юзерши, в первую очередь необходимо подвернуть лишнюю ткань наружу, а затем зафиксировать ее как можно ближе к краю с помощью нескольких булавок.

«Именно так ушиваются любые брюки, но вместо этого мы используем английские булавки»,

— поясняет инфлюэнсер.

На последующих кадрах Шани заворачивает образовавшиеся манжеты внутрь так, чтобы обработанная кромка располагалась снизу изделия. Она также добавила, что в результате этих махинаций джинсы могут «пузыриться»: для этого автор лайфхака рекомендует прогладить их утюгом.

Кроме того, упомянутый способ можно применить и для узких штанов без использования булавок, отмечает YouTube-блогерша.

«Благодаря тому, что джеггинсы более плотные и эластичные, вам не придется закреплять их булавками, чтобы манжеты оставались на месте»,

— поясняет она.

Подписчики оценили лайфхак Шани. «У меня маленький рост, поэтому почти все, что я ношу, нужно укорачивать, но шить я не умею», «Я сделаю это со всем своим гардеробом сегодня вечером», «Все джинсы моих сыновей слишком длинные, поэтому я определенно проделаю этот трюк с булавками», — высказались они.

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