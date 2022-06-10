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2 часа назад

Как выбрать кроссовки на лето

РИА "ФедералПресс"

Босоножки босоножками, а жизнь без кроссовок представить сложно. Но летом любимая пара может доставить кучу неудобств из-за жары.

Как выбрать кроссовки на лето
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Носить кроссовки в жаркую погоду можно»,

– пишет Voice.

А решение простое – синтетика. Звучит спорно, но именно ненатуральные ткани легче пропускают воздух. Убедиться, что нога не вспотеет должен помочь консультант в магазине. Нужно спросить у него, есть ли «дышащие модели».

«Еще одним признаком, по которому ты узнаешь летние кроссовки, идеальные для жары, – это перфорация в ткани»,

– отмечает источник.

В данном случае натуральная кожа, увы, устроит ногам настоящую сауну.

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