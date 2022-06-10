Как выбрать кроссовки на лето

Босоножки босоножками, а жизнь без кроссовок представить сложно. Но летом любимая пара может доставить кучу неудобств из-за жары.

А решение простое – синтетика. Звучит спорно, но именно ненатуральные ткани легче пропускают воздух. Убедиться, что нога не вспотеет должен помочь консультант в магазине. Нужно спросить у него, есть ли «дышащие модели».