Как выбрать кроссовки на лето

Босоножки босоножками, а жизнь без кроссовок представить сложно. Но летом любимая пара может доставить кучу неудобств из-за жары.
«Носить кроссовки в жаркую погоду можно»,
– пишет Voice.
А решение простое – синтетика. Звучит спорно, но именно ненатуральные ткани легче пропускают воздух. Убедиться, что нога не вспотеет должен помочь консультант в магазине. Нужно спросить у него, есть ли «дышащие модели».
«Еще одним признаком, по которому ты узнаешь летние кроссовки, идеальные для жары, – это перфорация в ткани»,
– отмечает источник.
В данном случае натуральная кожа, увы, устроит ногам настоящую сауну.