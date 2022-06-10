В чем идти на выпускной в 2022  году

Стилист Яна Гракова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала выпускницам о том, какие платья можно купить на выпускной в этом году. Так, в моде нежные цвета и простые украшения.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Несмотря на то, что в настоящее время можно прийти и в брючном костюме, спортивном стиле, я бы предпочла пойти в платье»,

– говорит стилист.

Вариант платьев для выпускного не ограничены: можно выбрать как лаконичный, так и ассиметричный крой. Можно присмотреться к стандартным пышным или ниспадающим юбкам. Если хочется более актуального кроя, то стоит присмотреться к платью «русалка».

Из цветов сейчас в тренде розовый, пудровый, нежно-голубой. Если хочется яркий, то есть варинт малиновых платьев. Именно эти цвета отражают нежность, хрупкость иногда даже детскость. Если хочется выглядеть чуть более взросло, то можно присмотреться к зеленому бутылочному цвету.

Из украшений лучше выбрать легкие варианты из бисера, жемчуга или пластиковой бижутерии. Не стоит использовать массивные винтажные украшения и один комплект из сережек, колье и колец, объясняет Яна Гракова. Если платье однотонное, то украшения могут быть яркими.