Меган Фокс выпускает новую линейку одежды

В последнее время стиль Меган Фокс претерпел серьёзные изменения, и звезда говорит, что впервые чувствует себя настоящей. Ей удаётся завораживать окружающих не только своей соблазнительной энергетикой, но и правильно подобранной одеждой. Так, актриса любит блёстки и сексуальные силуэты, а теперь хочет привнести их в летний гардероб каждого из нас благодаря своему модному сотрудничеству с крупным брендом. Во вторник звезда представила свою вторую по счёту коллекцию, созданную совместно с британским модным брендом Boohoo.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Коллекция Меган 2.0 воплощает её личный стиль с чётким видением того, что мода должна быть смелой, инклюзивной и расширять возможности»,

Видео дня

— говорится в пресс-релизе компании о линейке, которую Фокс разработала совместно со своим стилистом Мейв Рейли.

Красотка ставит уверенность и самовыражение превыше всего. Капсула состоит из 40 разных элементов гардероба, начиная от монохромных костюмов и мешковатых, непринуждённых силуэтов, заканчивая сверкающими комбинациями для вечеринок и сексуальными платьями с вырезами.

«Сотрудничество с Boohoo воплотило в жизнь мою креативность и стиль. Продолжая тему первой коллекции, я хочу отметить, что её потенциальные покупатели поистине сексуальные и смелые. Megan Fox 2.0 — это коллекция, которая придаст силы каждому, и я рада, что каждый сможет использовать её по-своему»,

— сказала Фокс в пресс-релизе. Важно отметить, что в коллекции Megan 2.0 представлены вещи широкой размерной сетки. В среднем ассортимент доступен в ценовой категории от $10 до $100 и уже продаётся на официальном сайте Boohoo.

Кстати, в среду Фокс была замечена в Лос-Анджелесе в плаще Premium Satin Trench Coat — яркой верхней одежде мандаринового оттенка. Она дополнила образ массивными золотыми серьгами-кольцами, металлической сумочкой и смелыми оранжевыми туфлями на шпильке. А ещё в октябре прошлого года звезда призналась, что некоторые наряды были вдохновлены её женихом Machine Gun Kelly.

«Моей любимой вещью будет куртка из Огайо. Она из родного города моего возлюбленного. Помимо этого, мне действительно очень понравился образ, который я носила с ней»,

— сказала она тогда.