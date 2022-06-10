Названы ошибки школьниц при подготовке к выпускному

Российский стилист Юлия Литвиненко назвала ошибки школьниц при подготовке к выпускному вечеру. Комментарий эксперта приводят «Аргументы и факты».

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По словам специалистки, для праздничного мероприятия не следует приобретать корсетные платья и наряды в свадебном стиле — с пышной юбкой и обилием декора.

«Давайте не забывать, что выпускной — это все-таки в первую очередь женственность, романтика, наивность, очарование, поэтому хочется видеть девушек в более летящих и легких платьях»,

— пояснила она.

Кроме того, стилистка призвала избегать указанных предметов гардероба изумрудного, бордового, темно-синего, а также черного и кораллового цветов, которые, по ее мнению, визуально старят. Вместо них Литвиненко посоветовала выбирать одежду пастельных оттенков.

Вдобавок собеседница издания порекомендовала не делать яркий макияж, не надевать слишком много украшений и отдавать предпочтение лаконичной обуви и прическам.

«Лучший вариант — легкие локоны у лица, конский хвост или обычные чистые прямые волосы. Не думайте, что вы будете выглядеть "слишком просто" или "обычно". Наоборот, так вы сбалансируете образ»,