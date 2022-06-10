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2 часа назад

49-летняя Хайди Клум показала тело в откровенных нарядах

Lenta.ru

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала тело в откровенных нарядах. На соответствующие снимки на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

49-летняя Хайди Клум показала тело в откровенных нарядах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что 49-летняя знаменитость приняла участие в съемке новой в коллекции одежды норвежского модельера Петера Дандаса.

Так, стилисты выбрали для фотосессии несколько образов. На первых кадрах звезда подиумов примерила облегающее платье черного цвета с разрезами на груди и бедрах. Также она позировала в бикини, лежа у бассейна. Помимо этого, манекенщица предстала перед фотографом в двух вариациях розового платья: первое — с высоким разрезом и перчатками до локтя, а второе — с круглым вырезом на груди, открывающим бюстгальтер с сияющими стразами. Вдобавок Клум снялась в комбинезоне с открытыми плечами и слитном купальнике зеленого цвета, сидя на стуле и запрокинув правую ногу на колено левой.

Для последнего образа жена гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца выбрала черный купальник с глубоким декольте и завязками. Она позировала сидя в кресле-шезлонге, широко расставив ноги.

Мода,Хайди Клум,
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