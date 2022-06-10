Одежда из латекса в «злодейском» стиле стала новым трендом

Модный редактор портала Who What Wear Жасмин Фокс-Сулиаман назвала одежду в «злодейском» стиле новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Так, к изделиям данного типа эксперт отнесла наряды из кожи и латекса, включая перчатки и маски. Подобные предметы гардероба фигурировали, например, в последних коллекциях бренда Balenciaga и американского модельера Кристиана Сириано, который вдохновлялся образами героев фильма «Матрица» братьев Вачовски, отметила журналистка.

Кроме того, в список вошли мини-юбки, массивные чокеры, высокие сапоги, байкерские куртки и цепи, дизайн которых основан на эстетике панк-рока. Данные вещи можно было наблюдать на показах таких марок, как Balmain и Versace. Атрибутами данного стиля также стали кружева и шнуровка. Вдобавок специалистка пояснила, что характерной особенностью тенденции является то, что выбор указанных изделий не зависит от времени года.