Модные наряды героинь популярных советских фильмов

С экрана на советского зрителя, привыкшего к довольно аскетичному образу жизни, смотрели красавицы в элегантных нарядах. Достать такие в то время было просто невозможно. Поэтому женщины, припав к экранам, после просмотра копировали понравившиеся фасоны.

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

“Бриллиантовая рука”

Светлана Светличная в роли роковой соблазнительницы запомнилась зрителю в шикарном халатике с перламутровыми пуговицами. Но больше всего советских женщин поразил ее изумрудный купальник без бретелей. В 1968 году это было верхом смелости. Кстати, наряды Светличная, по ее заверению, подбирала себе самостоятельно.

“Кавказская пленница или новые приключения Шурика”

Спортсменка, комсомолка, красавица Нина была еще и модницей. Достаточно пристальнее взглянуть на наряды ее героини. Ее вещи выглядели просто и вместе с тем удивительно привлекательно: футболки, обтягивающие бриджи и мокасины смотрелись настолько необычно, что сразу поразили в самое сердце советских женщин.

“Ирония судьбы или с легким паром”

Праздничное кремовое платье героини очень скромное и изысканное – стало мечтой всех советских женщин. Кстати, на съемки Барбара Брыльска привезла из Польши целый гардероб, но Эльдар Рязанов все забраковал. А вот кримпленовое платье и пальто с капюшоном оставил.

“Служебный роман”

После выхода картины на экран исполнительница главной роли получила мешки писем от советских женщин. В них дамы признавались, что копировали ее прическу, фасон платьев и стиль украшений. А о сапогах на невероятной платформе секретарши Верочки, которую сыграла Лия Ахеджакова, грезила каждая советская гражданка.

“Иван Васильевич меняет профессию”