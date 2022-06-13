Выход Кейт Миддлтон запустил тренд на желтый цвет

Число запросов на желтые платья в поисковой системе Google выросло на 140% после того, как 3 июня в наряде Emilia Wickstead лимонного оттенка вышла на публику Кейт Миддлтон в рамках празднования Платинового юбилея королевы Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание назвало желтый трендом сезона, поскольку помимо герцогини Кембриджской, появившейся в этом цвете на благодарственной службе в соборе Святого Павла, его выбрала актриса Энн Хэтэуэй для ужина ювелирного бренда Bvlgari на минувшей неделе.
Отмечается, что на 200% выросло число запросов на желтые платья для гостей на свадьбах.
"Желтый цвет всегда вызывает симпатию, и его популярность растет в весенне-летнем сезоне, - объяснила изданию звездный стилист Рошель Уайт. - Этот цвет означает счастье и тепло".
Стилист добавила, что различные оттенки желтого могут подходить к каждому тону кожи.
"Вы никогда не ошибетесь с этим цветом, потому что его можно смешивать и сочетать с разными оттенками, и он подходит для любого образа - от изысканного до спортивного и расслабленного",
- добавила стилист.