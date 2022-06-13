Летом отличной альтернативой платью может стать тренч

Сегодня особенно приветствуются небанальные решения в образе. Лето - подходящий сезон для экспериментов.
Дизайнеры советуют обратить внимание на то, что легкий тренч может стать прекрасной альтернативой летнему платью. Его можно надевать на обнаженное тело. В результате получится очень интересный образ, который прекрасно дополнят изящные босоножки, миниатюрная сумка и крупные украшения.
Отметим, что производители одежды стали чаще выпускать легкие летние тренчи различных моделей и оттенков. Очень эффектно смотрятся тренчи базовых оттенков. В любом случае ваш образ никого не оставит равнодушным.