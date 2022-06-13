Летом отличной альтернативой платью может стать тренч

Сегодня особенно приветствуются небанальные решения в образе. Лето - подходящий сезон для экспериментов.

Дизайнеры советуют обратить внимание на то, что легкий тренч может стать прекрасной альтернативой летнему платью. Его можно надевать на обнаженное тело. В результате получится очень интересный образ, который прекрасно дополнят изящные босоножки, миниатюрная сумка и крупные украшения.