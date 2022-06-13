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1 час назад

Летом отличной альтернативой платью может стать легкий тренч

runews24.ru

Сегодня особенно приветствуются небанальные решения в образе. Лето - подходящий сезон для экспериментов.

Летом отличной альтернативой платью может стать тренч
Фото: runews24.rurunews24.ru

Дизайнеры советуют обратить внимание на то, что легкий тренч может стать прекрасной альтернативой летнему платью. Его можно надевать на обнаженное тело. В результате получится очень интересный образ, который прекрасно дополнят изящные босоножки, миниатюрная сумка и крупные украшения.

Отметим, что производители одежды стали чаще выпускать легкие летние тренчи различных моделей и оттенков. Очень эффектно смотрятся тренчи базовых оттенков. В любом случае ваш образ никого не оставит равнодушным.

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