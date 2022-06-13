Басков пояснил, почему перестал носить яркие костюмы

Известный представитель отечественного шоу-бизнеса, российский певец Николай Басков в рамках эфира телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о том, по какой причине он перестал появляться на публике в своих традиционно ярких нарядах.
«У меня, понимаете, свое отношение к тому, что сейчас происходит. У нас мероприятия, концерты проходят. Все самое яркое я надену, когда все закончится», – прокомментировал артист.
Николай Басков также подчеркнул, что абсолютно поддерживает отечественных производителей одежды. Было отмечено, что уже давно пора надевать исключительно только те вещи, которые производят российские компании.
Также музыкант отметил, что он сам уже целых три месяца не обновлял свой обширный гардероб и в данный момент только донашивает старые вещи.