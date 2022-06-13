Басков пояснил, почему перестал носить яркие костюмы

Известный представитель отечественного шоу-бизнеса, российский певец Николай Басков в рамках эфира телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о том, по какой причине он перестал появляться на публике в своих традиционно ярких нарядах.

«У меня, понимаете, свое отношение к тому, что сейчас происходит. У нас мероприятия, концерты проходят. Все самое яркое я надену, когда все закончится», – прокомментировал артист.

Николай Басков также подчеркнул, что абсолютно поддерживает отечественных производителей одежды. Было отмечено, что уже давно пора надевать исключительно только те вещи, которые производят российские компании.