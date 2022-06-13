Реклама обуви Zara вызвала волну возмущения в Турции

"В детстве, когда мы видели хлеб на дороге, нам говорили, что это благословение, и чтобы люди не наступали на него, мы либо клали его повыше, либо перекладывали туда, где его будут есть животные. Что это за реклама? Отвратительная реклама. Хлеб, который должен быть превыше всего, топчут. Позор", - пишут пользователи. "Хлеб символизирует труд, справедливость, пот, единство. Где-то людям не хватает хлеба, а где-то глобальные компании засовывают хлеб в обувь для рекламы. Как еще будут повергнуты наши ценности?" - возмущаются комментаторы.