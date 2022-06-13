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2 часа назад

Реклама обуви Zara вызвала волну возмущения в Турции

Газета.Ru

В турецком сегменте Twitter нарастает волна возмущения, связанная с новой рекламой бренда Zara в Германии, в которой обувь показана с батонами и караваями хлеба.

Реклама обуви Zara вызвала волну возмущения в Турции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пользователи соцсетей Турции сочли это неуважением к продукту, в то время как в них с детства культивируют благоговейное отношение к хлебным изделиями. Об этом сообщает, в частности, издание Turkiye.

Жителей Турции возмутило, что в рекламе испанского бренда хлеб используется как подставка под обувь - в Twitter нарастает популярность хэштега #zarahaddinibil, что можно примерно перевести как "Zara, знай меру".

"В детстве, когда мы видели хлеб на дороге, нам говорили, что это благословение, и чтобы люди не наступали на него, мы либо клали его повыше, либо перекладывали туда, где его будут есть животные. Что это за реклама? Отвратительная реклама. Хлеб, который должен быть превыше всего, топчут. Позор", - пишут пользователи. "Хлеб символизирует труд, справедливость, пот, единство. Где-то людям не хватает хлеба, а где-то глобальные компании засовывают хлеб в обувь для рекламы. Как еще будут повергнуты наши ценности?" - возмущаются комментаторы.

Пользователи Twitter призывают бренд извиниться за оскорбление хлеба.

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