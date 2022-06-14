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4 часа назад

Незаметные бикини стали новым трендом

Lenta.ru

Стилистки Миранда Холдер и Рошель Уайт назвали едва заметные бикини новым трендом. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Незаметные бикини стали новым трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Холдер заявила, что откровенные фасоны купальников, которые обнажают бедра, ягодицы и большую часть груди, стали популярны благодаря знаменитостям. Так, подобные наряды часто выбирают участницы британского реалити-шоу Love Island («Остров любви»). Кроме того, им по-прежнему отдают предпочтение модели Эмили Ратаковски и Деми Роуз, а также бизнесвумен Ким Кардашьян.

По словам Уайт, данная тенденция набирает популярность на фоне затянувшейся пандемии, за время которой люди устали от обычной домашней одежды, а также благодаря распространению идей бодипозитива.

Отмечается, что упомянутые предметы гардероба, сравниваемые пользователями сети с зубной нитью, можно встретить в линейках брендов River Island, Boohoo и ASOS.

Ранее в июне российский стилист Екатерина Богданова назвала самые модные фасоны купальников на лето 2022 года. По словам специалистки, в список входят изделия с прозрачными вставками, а также на одно плечо и открывающие зону бедер — каждое из них делает фигуру визуально более стройной. Кроме того, популярным стал крой в стиле ретро.

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