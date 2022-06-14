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2 часа назад

Блогерша показала простой способ визуально уменьшить талию

Lenta.ru

Плюс-сайз-блогерша по имени Максин (фамилия неизвестна) показала простой способ, который поможет визуально уменьшить талию и подчеркнуть грудь. Ее TikTok-роликом заинтересовалось издание The Sun.

Блогерша показала способ визуально уменьшить талию
Фото: @dressedtothemax / Tiktok@dressedtothemax / Tiktok

На размещенном видео юзерша с никнеймом dressedtothemax предстала в сарафане длины миди с квадратным вырезом и рукавами-«фонариками». На примере данного наряда девушка продемонстрировала, как в считанные секунды можно создать силуэт «песочные часы».

Автор публикации использовала резинки для волос, чтобы укоротить рукава и сделать их более пышными. Кроме того, она отметила, что юбка выбранного ей платья начинается от груди, что зрительно прибавляет ей лишние сантиметры и скрывает изгибы фигуры. По этой причине она дополнила образ широким поясом золотистого цвета, который подчеркнул линию талии.

Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях и благодарить dressedtothemax за лайфхак. «У меня такое же платье и я уже думала его вернуть», «Укоротить рукава и добавить ремень — простой, но рабочий способ», «Тебе идет этот цвет и фасон», — писали они.

В марте стилистка Джейн Линн раскрыла простой способ, благодаря которому можно уменьшить размер брюк в области талии. По словам эксперта, данный предмет гардероба зачастую идеально садится на бедрах, однако пояс оказывается слишком широким. Для того, чтобы это исправить, Линн порекомендовала продеть пуговицу в соседнюю от нее шлевку, затянуть пояс и застегнуть изделие стандартным способом.

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