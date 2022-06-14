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16 минут назад

Модельер дала совет, как выбрать платье для выпускного

Вечерняя Москва

Для того чтобы красиво и модно одеться на выпускной, выглядеть актуально и необычно, художник-модельер, основатель и глава собственного Дома моды Виктория Андреянова советует действовать радикально — заглянуть в кондитерскую лавку. А затем необходимо забыть обо всем, что напомнил ее ассортимент.

Модельер дала совет, как выбрать платье для выпускного
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— Не нужно рюш, розочек и сияющих слоев одежды, приторной сладости и принцесс с хрустальными туфельками. Сила – в контрастах. Пусть шелковое платье будет с косухой старшего брата, длинная юбка в пол будет с белой рубашкой, роскошные кружева – с джинсовыми шортами, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что касается обуви, то модельер советует взять две пары — одну на каблуках для торжественной части и удобные балетки или кеды для дальнейшего празднования.

В настоящее время выпускники образовательных учреждений продолжают сдавать выпускные экзамены. Основной период сдачи ЕГЭ начался 26 мая и продлится по 2 июля – с 23 июня начнутся резервные дни для сдачи экзаменов. Дополнительный период сдачи ЕГЭ начнется 5 сентября, передает РИАМО.

В конце июня состоится самый важный и трогательный праздник для сотен тысяч одиннадцатиклассников — выпускной вечер. Как приодеться к первому светскому мероприятию в жизни, «Вечерняя Москва» расспросила стилиста-имиджмейкера Натали Богданову.

Мода,Виктория Андреянова,
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