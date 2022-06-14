Топ из 2000-х назвали новым модным трендом

Редактор британской версии журнала Vogue Элис Кэри назвала топы без косточек новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По словам журналистки, упомянутые изделия обрели популярность в 2000-х годах. Автор статьи отметила, что они вновь вернулось в моду благодаря весенне-летним коллекциям таких люксовых брендов, как Coperni, Courrèges, Ludovic de Saint Sernin, Isabel Marant и Paco Rabanne. Среди них отмечены открытые и закрытые фасоны бра, плетеные корсеты и майки-шторки.

Кэри подчеркивает, что такие топы идеально подходят для вечеринок. Кроме того, директор бренда KNWLS рекомендует присмотреться к простым, но ярким и эффектным моделям.