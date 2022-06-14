Топ из 2000-х назвали новым модным трендом

Редактор британской версии журнала Vogue Элис Кэри назвала топы без косточек новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По словам журналистки, упомянутые изделия обрели популярность в 2000-х годах. Автор статьи отметила, что они вновь вернулось в моду благодаря весенне-летним коллекциям таких люксовых брендов, как Coperni, Courrèges, Ludovic de Saint Sernin, Isabel Marant и Paco Rabanne. Среди них отмечены открытые и закрытые фасоны бра, плетеные корсеты и майки-шторки.
Кэри подчеркивает, что такие топы идеально подходят для вечеринок. Кроме того, директор бренда KNWLS рекомендует присмотреться к простым, но ярким и эффектным моделям.
В апреле топы с эффектом голого тела были признаны самыми модными в 2022 году. Редактор журнала Glamour Джейк Смит назвал текущий год «эпохой прозрачной одежды». Едва заметные на теле топы, по мнению автора, являются универсальным дополнением к любому гардеробу и эффективным способом подчеркнуть женственность.