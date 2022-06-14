Названы устаревшие фасоны платьев на выпускной

«Пусть шелковое платье будет с косухой старшего брата, длинная юбка в пол — с белой рубашкой, роскошные кружева — с джинсовыми шортами. (...) Пусть вместе с каблуками у вас будут кеды, в которых удобно танцевать, а потом — сбежать за руку с обаятельным двоечником, валяться на газоне с надписью "Не валяться" и смотреть на звезды»,