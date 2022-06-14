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3 часа назад

Названы устаревшие фасоны платьев на выпускной

Lenta.ru

Основатель дома моды, художник-модельер Виктория Андреянова назвала устаревшие фасоны платьев на выпускной. Комментарий эксперта приводит «Подмосковье сегодня».

Названы устаревшие фасоны платьев на выпускной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка призвала отказаться от многослойных нарядов с декором в виде роз и рюшей, которые напоминают украшения на сладостях. Вместо них она порекомендовала выбирать контрастные сочетания в одежде и не бояться при этом вдохновляться эстетикой карнавала.

«Пусть шелковое платье будет с косухой старшего брата, длинная юбка в пол — с белой рубашкой, роскошные кружева — с джинсовыми шортами. (...) Пусть вместе с каблуками у вас будут кеды, в которых удобно танцевать, а потом — сбежать за руку с обаятельным двоечником, валяться на газоне с надписью "Не валяться" и смотреть на звезды»,

— заявила Андреянова.

Также модельер отметила, что подходящий образ можно создать с помощью прически. Например, если скомбинировать классическое бальное платье с розовым цветом волос.

Мода,Виктория Андреянова,
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